Истощенный труп 2-летней девочки нашли в коляске в Дагестане

В Дагестане полицейские заметили женщину с коляской. Внутри они обнаружили истощенное тело 2-летней девочки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Правоохранители остановили жительницу Дербента для проверки паспорта. Согласно предварительной информации, девочка могла погибнуть из-за истощения.

Силовики выясняют причины смерти. Правоохранители оценят действия уполномоченных должностных лиц.

Ранее человеческие останки обнаружили во время проведения работ по расширению дороги в Дагестане. В сельсовете порекомендовали человеку, владеющему землей, закопать их у себя.

