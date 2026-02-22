Человеческие останки нашли при расширении дороги в Дагестане. В сельсовете посоветовали владельцу участка закопать их у себя, «чтобы не останавливать ремонт», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам местных жителей, в Акушинском районе расширяют дорогу в населенный пункт Балхар с целью развития туризма. Трасса проходит через село Гапшима, где в ходе работ на одном из участков обнаружили человеческие останки, включая черепа.

На опубликованных кадрах видно, как рабочие демонстрируют череп и человеческие кости, найденные в ходе работ по расширению проезжей части.

Владелец соседнего участка решил передать останки в музей и обратился в сельсовет. Но как утверждают его родственники, чиновники предложили ему закопать останки на своем участке, «чтобы не останавливать ремонт дороги». Родные собственника земли направляют обращения в институт археологии Российской академии наук и республиканский центр охраны памятников истории, чтобы не допустить этого.

