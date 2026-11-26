Истощенных детей из семьи под Вологдой могут передать родственникам

Выживших детей из неблагополучной семьи в Вологодской области могут передать родственникам, которых сейчас устанавливают, сообщает уполномоченный по правам ребенка, председатель организации «Фонд защиты детей» Мария Львова-Белова.

«Важно понять, есть ли у детей родственники, которые могли бы их забрать, искать возможности семейного устройства. Держу ситуацию на личном контроле», — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, братья и сестры погибшей от истощения пятилетней девочки сейчас находятся в безопасности, с ними работают специалисты. Сотрудники аппарата детского омбудсмена выехали к детям в больницу.

Львова-Белова находится на связи с профильными ведомствами. Дело контролирует прокуратура. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

26 ноября сразу 11 детей из многодетной семьи в Вологодской области попали в больницу. Еще один ребенок скончался. Возраст пострадавших составляет от 10 месяцев до 16 лет. Состояние ребенка, оказавшегося в реанимации, оценивается как крайне тяжелое.

Семья ранее была взята на профилактический контроль подразделением по делам несовершеннолетних. Причина в антисанитарной обстановке в помещении, где живут дети.

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