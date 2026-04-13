Испытали отчаяние: пара из РФ чуть не погибла на Бали из-за обратного течения

Русскоговорящая пара чуть не погибла на Бали из-за обратного течения. Девушка рассказала в социальных сетях, что происходящее очень ее напугало. Супруги боролись с природным явлением, но в какой-то момент испытали настоящее отчаяние.

Туристка сначала не хотела рассказывать о произошедшем, но потом увидела печальную статистику о погибших из-за обратного течения. Она решила предостеречь других, чтобы они не попали в подобную ситуацию.

Пара отправилась на этот пляж не первый раз. Там было многолюдно, супруги решили поплавать буквально в двух метрах от других отдыхающих. В какой-то момент муж и жена поняли — их уносит, но сначала не придали этому большого значения, а затем осознали, что оказались в ловушке.

«Мы начинаем плыть и понимаем, что становимся все дальше. В какой-то момент мы стали очень далеко от людей. Мне муж протягивает руку, чтобы меня подтянуть, мы пытаемся плыть, но выдыхаемся. Мы понимаем, что мы далеко», — рассказала девушка.

У пловцов началась ужасная паника, они стали тонуть. Мужчина пытался плыть и потратил все силы, а девушка просто держалась на плаву и кричала. Супругов заметили два парня. В это время пострадавшая обнаружила большой камень и ухватилась за него ногами. Пару удалось спасти.

«Мы были в полном шоке, потому что мы уже тонули, умирали. Это просто какое-то великое везение, что там оказались эти два парня, потому что на пляже не было спасателей. Никто за нами не плыл», — добавила пострадавшая.

Она отметила, что на Бали много обратных течений на пляжах. При этом океан кажется совершенно спокойным. По ее словам, в месяц в Индонезии из-за этого явления тонут около 300 человек, однако официальных цифр по данному явлению нет.

