Испанская туристка хотела искупать слона в Таиланде и погибла

22-летняя туристка из Испании Бланка Оджангурен погибла в результате посещения центра содержания слонов в Таиланде. Она хотела искупать животное, но это обернулось трагедией, сообщает kp.ru .

Инцидент произошел 3 января на острове Яо Яй. Девушка специально приехала туда, чтобы посмотреть на слонов. Оджангурен также решила искупать одного из них.

В один момент слон резко толкнул девушку хоботом. Жительница Испании не ожидала этого и упала. Девушку госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Всего в центре Koh Yao Elephant Care в тот момент находилось 18 человек. После трагедии его закрыли.

Ранее в Таиланде туристку из РФ насквозь проткнула железная балка. Девушка осталась жива, но ее состояние оценивается как тяжелое.