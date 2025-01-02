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Искры от пиротехники обожгли лицо 10-летней девочке на спектакле в театре Бабкиной

Искры от пиротехники обожгли лицо 10-летней девочке во время новогоднего спектакля в столичном театре. Ребенка госпитализировали, сообщает Mash .

Инцидент произошел в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной на Олимпийском проспекте.

Ребенок сидел в первом ряду, когда на праздничной елке зажгли конфетти. Искры пиротехники попали девочке в лицо. Пострадавшую с ожогами лица доставили в одну из московских больниц.

Ранее в Свердловской области семья с двумя детьми сожгли городскую новогоднюю елку во время пуска фейерверков. Сумма ущерба городу составила свыше 600 тыс. рублей. Полиция разыскивает главу семьи.