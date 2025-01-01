В Свердловской области семья сожгла городскую елку при пуске фейерверков

В Свердловской области семья с двумя детьми сожгли городскую новогоднюю елку во время пуска фейерверков. Сумма ущерба составила более 600 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на главной площади в Лесном. На опубликованных кадрах видно, как залпы салютов при пуске разлетаются в стороны. Затем один из них попадает в городскую елку, после чего она начинает гореть.

Семья с двумя детьми пришла посмотреть на праздничный салют. Предварительно, глава семейства мог неудачно установить коробку с салютами, которая упала при первых пусках пиротехники. Один из пусков и поджег главный символ Нового года. В результате происшествия пострадавших нет.

По словам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, правоохранительные органы разыскивают причинивших ущерб жителей города.