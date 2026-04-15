Искали 5 дней: пропавший перед собеседованием екатеринбуржец нашелся в Москве

В Москве нашли жителя Екатеринбурга, который пропал по дороге на собеседование

Житель Екатеринбурга Артем Гребенкин пропал 10 апреля. Он отправился на собеседование и исчез. 30-летнего мужчину нашли в Москве, сообщает E1.RU .

«Он вышел из дома, якобы на собеседование поехал. Но так и не доехал до места, где у него оно должно было пройти. Неизвестно, на чем именно он ехал», — рассказали родственники пропавшего.

В компанию, куда мужчина пытался устроиться на работу, ответили, что он так и не появился. Что он делал в Москве и как туда попал, неизвестно.

Ранее тело журналиста Владимира Басова нашли в реке Ваге Верховажского муниципального округа Вологодской области. Причины его гибели пока неизвестны, они уточняются.

