Искалеченного мужчину нашли во дворе дома в Казани
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Жестоко избитого 47-летнего мужчину обнаружили рядом с домом на улице 1-я вольная в Казани, Республики Татарстан. Об этом сообщает Kazanfirst.
Мужчина был без сознания. Он испытывал травматический шок.
Пострадавшего увезли в больницу. Доктора обнаружили у него многочисленные травмы, среди которых кровоизлияние в мозг, переломы лопаток, ребер, травмы головы, а также пневмоторакс.
Кто нанес увечья мужчине — неизвестно. Причину конфликта тоже выясняют.
Ранее сообщалось, что нижегородская полиция разыскивают местную женщину. Она избила мужчину.