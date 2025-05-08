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Искалеченного мужчину нашли во дворе дома в Казани

Жестоко избитого 47-летнего мужчину обнаружили рядом с домом на улице 1-я вольная в Казани, Республики Татарстан. Об этом сообщает Kazanfirst .

Мужчина был без сознания. Он испытывал травматический шок.

Пострадавшего увезли в больницу. Доктора обнаружили у него многочисленные травмы, среди которых кровоизлияние в мозг, переломы лопаток, ребер, травмы головы, а также пневмоторакс.

Кто нанес увечья мужчине — неизвестно. Причину конфликта тоже выясняют.

Ранее сообщалось, что нижегородская полиция разыскивают местную женщину. Она избила мужчину.