Нижегородская полиция ищет местную женщину, избивающую мужчин

В социальных сетях одна из жительниц Нижнего Новгорода поделилась видеороликом, где удалось запечатлеть женщину, избивающую мужчину в Ветлужском районе. По этому факту правоохранительные органы начали проверку, сообщает pravda-nn.ru .

Очевидцы начали выкладывать в соцсети кадры, где женщина избивает мужчину прямо на улице в Ветлуге. По показаниям свидетелей, сначала над ним издевались две знакомые женщины, после чего героиня видео принялась добивать нижегородца. Все действие снималось на видео.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области отметили, что в полицию поступало обращение по поводу пострадавшего. Около одного из заведений на улице Микрорайон 26 апреля был обнаружен избитый мужчина. После чего органы организовали проверку и судебно-медицинскую экспертизу.

«После получения результатов СМЭ о степени тяжести телесных повреждений, полученных участником инцидента, сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», — добавили в ведомстве.