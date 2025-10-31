Искала тепла: рысь застряла в колючей проволоке в Челябинске

сегодня в 12:03

Рысь застряла в колючей проволоке у завода в Челябинске

В Челябинске рысь оказалась в ловушке из колючей проволоки. Предполагается, что животное получило ранения, сообщает SHOT .

Грациозную хищницу обнаружили возле ограждения «Завода трубопроводной арматуры». Вероятно, рысь искала тепла и залезла на трубу теплотрассы.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы и зоопарка. Планируется ввести кошке снотворное, чтобы освободить ее из проволочной западни.

Ранее сообщалось, что в поселке Могойтуй в Забайкальском крае собаки загнали рысь на деревянную опору ЛЭП. Местные жители вызывали спасателей, чтобы спасти животное.

