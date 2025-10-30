«Спасали всем селом»: жители Забайкалья спасли рысь, которую собаки загнали на столб

сегодня в 14:26

Жители поселка Могойтуй в Забайкалье спасли рысь, которая застряла на столбе

В поселок Могойтуй в Забайкальском крае наведалась рысь. Но местные собаки оказались недружелюбными — они загнали животное на деревянную опору ЛЭП. Доставать оттуда гордую красавицу пришлось всем поселком, сообщает «112» .

Рысь провела на столбе, возвышающемся посреди населенного пункта, несколько часов. За это время ее успели рассмотреть практически все жители поселка. Они прониклись сочувствием к животному. Неравнодушные люди организовали операцию по спасению красавицы.

Спасатели подогнали к опоре столба кран и попытались забрать рысь вручную. Однако кошка решила спуститься самостоятельно.

Многие жители пришли посмотреть на то, как дикую кошку снимают со столба. Сбежались и взрослые, и дети, которые сильно переживали за животное.

В результате рысь была спасена. Местная администрация решила отвезти животное в ветклинику.

