«Спасали всем селом»: жители Забайкалья спасли рысь, которую собаки загнали на столб
Фото - © Telegram-канал 112
В поселок Могойтуй в Забайкальском крае наведалась рысь. Но местные собаки оказались недружелюбными — они загнали животное на деревянную опору ЛЭП. Доставать оттуда гордую красавицу пришлось всем поселком, сообщает «112».
Рысь провела на столбе, возвышающемся посреди населенного пункта, несколько часов. За это время ее успели рассмотреть практически все жители поселка. Они прониклись сочувствием к животному. Неравнодушные люди организовали операцию по спасению красавицы.
Спасатели подогнали к опоре столба кран и попытались забрать рысь вручную. Однако кошка решила спуститься самостоятельно.
Многие жители пришли посмотреть на то, как дикую кошку снимают со столба. Сбежались и взрослые, и дети, которые сильно переживали за животное.
В результате рысь была спасена. Местная администрация решила отвезти животное в ветклинику.
