Как мифическое животное: появилось видео пиренейской рыси с редкой мутацией

Первую в истории пиренейскую рысь белого цвета, у которой есть лейцизм, удалось поймать в кадр на юге Испании. Из-за мутации утрачивается пигментация у шерсти, сообщает РЕН ТВ .

При этом лейцизм — не то же самое, что альбинизм. Явление считается очень редким, из-за этого пиренейская рысь кажется мифической.

На опубликованной записи животное сидит на задних лапах и смотрит по сторонам. Оно выглядит так, будто бы появилось из фэнтези-игры или фантастического фильма.

Кличка рыси — Сатуреха. Она появилась на свет в 2021 году. Хоть окрас у рыси и снежный, у нее стандартное поведение. Животное хорошо питается и вывело несколько пометов.

