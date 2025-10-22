Исчезнувшего 10 дней назад зацепера будут широкомасштабно искать в Подмосковье

22 октября начнутся широкомасштабные поиски подростка-зацепера, который пропал без вести в Московской области. Будет проведен осмотр некоторых территорий, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

В поисковых мероприятиях поучаствуют сотрудники СК, волонтеры, представители «Лиза Алерт», полицейские. Им предстоит проверить участки рядом с железнодорожными путями от Лобни до Дмитровского муниципального округа в Подмосковье.

По предметам, принадлежащим подростку, и изъятым с места происшествия, проводится генетическая экспертиза. Также проверят составы и вагоны поездов, которые до этого проходили по такому маршруту.

Поручение было отправлено в разные регионы. Уголовное дело, которое возбудили из-за исчезновения подростка, расследуется.

14-летний Всеволод из подмосковной Лобни вечером 12 октября ушел на сходку зацеперов. С тех пор он пропал без вести. Волонтеры ищут парня рядом с железной дорогой. Уже были обследованы более 30 километров местности. Рядом со станцией Некрасовская Савеловского направления МЖД обнаружили кроссовки молодого человека.

Сходка зацеперов, предположительно, проходила с 14 по 16 октября в Звенигороде. Всеволод перед уходом из дома повздорил с родителями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.