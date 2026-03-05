сегодня в 23:17

Иран нанес удар по башне в Дубае. Из-за этого она вспыхнула, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, в башню прилетел иранский дрон или ракета. Момент удара попал на видео.

На кадрах видно, что после взрыва рассыпались искры. От нижней части строения поднялось облако дыма.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый пуск ракет со стороны Ирана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.