Иранская ракета попала в 50-этажное здание в Тель-Авиве. В результате удара произошел пожар, сообщает SHOT .

Момент атаки иранской ракеты по 50-этажному зданию попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что после мощного удара стали подниматься клубни дыма. Число пострадавших уточняется.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.