Иранская армия добивает военную базу США в Бахрейне беспилотниками Shahed-136

Иранские солдаты используют беспилотники Shahed-136 для нанесения ударов противникам. Например, ими после удара баллистикой добивают военную базу Соединенных Штатов в Бахрейне, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

На опубликованной записи видно, что некий объект в Бахрейне горит. От него идет черный дым.

К объекту движется, предположительно, иранский беспилотник Shahed-136. Он издает характерный звук, похожий на мопед. Затем влетает в здание и взрывается.

Утром 28 февраля Израиль ударил по Ирану. Тот в ответ атаковал эту страну, а также военные базы США в иных государствах Ближнего Востока. Среди них оказался и Бахрейн. Там Иран нанес удар по центру обслуживания Пятого флота США в стране.

