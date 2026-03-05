Иран вычислил виновных в ударе по школе в Минабе

Ирану удалось установить личности людей, виновных в ударе по школе в Минабе, из-за которого погибла 171 школьница, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars.

Иранцы смогли вычислить пилотов, которые совершали вылеты для ударов, а также установить их гражданство. Кроме того, были точно установлены авиабазы, откуда взлетали самолеты.

Тегеран предупредил, что даст жесткий и решительный ответ на это преступление.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Один из их ударов пришелся по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб. Погибла 171 ученица, а также преподаватели.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.