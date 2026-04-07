Иран пригрозил атаковать дата-центры Amazon и Microsoft в ОАЭ

Иран сделал предупреждение США. Оно касается атаки дата-центров американских компаний в ОАЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Тегеран рассматривает в качестве потенциальных целей дата-центры Amazon, Microsoft, Oracle и Equinix.

Такое заявление было сделано в ответ на удар США и Израиля по Технологическому университету имени Шарифа в Тегеране.

Ранее Пакистан подготовил план прекращения атак для США и Ирана. Документ предполагает, что страны перестанут предпринимать боевые действия и подпишут соглашение.

