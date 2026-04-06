Могут согласовать уже в понедельник: США и Иран получили план прекращения войны

Пакистан подготовил двухэтапный план прекращения боевых действий для США и Ирана. Его могут согласовать уже в понедельник, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Рамочное соглашение передали сторонам в ночь на 6 апреля. Документ предполагает, что США и Иран немедленно прекратят огонь, а затем подпишут соглашение.

Первоначально оно будет заключено в электронном виде в качестве меморандума. Посредником выступит Пакистан. Предполагается, что перемирие вступит в силу немедленно и позволит разблокировать Ормузский пролив.

Согласовать широкое урегулирование стороны смогут в течение 20 дней после подписания меморандума. Заключительная сделка может включать в себя согласие Тегерана на отказ от разработки ядерного оружия. В ответ США пойдут на смягчение санкций и разморозку активов.

