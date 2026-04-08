Иран нанес удары по объектам США в ОАЭ и Кувейте в рамках 99 этапа операции

Иран в рамках 99-го этапа ответной операции против США и Израиля нанес удары по объектам в ОАЭ и Кувейте. Об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции, сообщает ТАСС .

Атаке подверглись центр ремонта и обслуживания ВМС США в порту Джебель-Али в ОАЭ, а также места дислокации американских войск на базе Ахмад аль-Джабер в Кувейте.

В иранском командовании подчеркнули, что атаки будут продолжены. При этом они будут еще интенсивнее и масштабнее.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас ведутся напряженные переговоры по Ирану.

