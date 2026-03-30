Инвалид-участник СВО снимал девушку под юбкой на эскалаторе в столичном метро

Москвичка пожаловалась на участника СВО с инвалидностью, который снимал ее под юбкой в метро. Мужчину приговорили к административному аресту, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел вечером 25 марта, когда девушка находилась на эскалаторе на станции БКЛ «Кунцевская». Рядом с ней стоял 52-летний мужчина.

В один момент он достал свой телефон, направил его девушке под юбку и сфотографировал интимную зону пассажирки. Спустя час мужчину задержали полицейские.

Состоялся суд, на котором нарушитель во всем признался. Суд учел при назначении наказания участие мужчины в СВО и инвалидность 3 группы.

В итоге мужчину приговорили к 14 суткам административного ареста по делу о мелком хулиганстве.

