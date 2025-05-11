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Инвалид из Челнов заставлял девочек в супермаркете рассматривать свой пенис

Инвалид из Набережных Челнов заставлял девочек в супермаркете рассматривать свой член. Инцидент произошел в микрорайоне Новый Город, сообщает Kazanfirst .

Неприятный инцидент случился 5 мая. Мужчина грубо нарушал правопорядок в одном из супермаркетов города: 28-летний ранее судимый инвалид примерно полчаса показывал собственный половой орган девочкам 13 и 8 лет.

Правонарушителя задержали. Мужчина признал вину. Открыто уголовное дело.

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