Инвалид из Челнов заставлял девочек в супермаркете рассматривать свой пенис
Фото - © Unsplash.com
Инвалид из Набережных Челнов заставлял девочек в супермаркете рассматривать свой член. Инцидент произошел в микрорайоне Новый Город, сообщает Kazanfirst.
Неприятный инцидент случился 5 мая. Мужчина грубо нарушал правопорядок в одном из супермаркетов города: 28-летний ранее судимый инвалид примерно полчаса показывал собственный половой орган девочкам 13 и 8 лет.
Правонарушителя задержали. Мужчина признал вину. Открыто уголовное дело.
Ранее охранник монастыря совратил третьеклассницу. Он кусал ее за ягодицы и показывал пенис.