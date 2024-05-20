Инспектор ДПС совершил самоубийство из-за онлайн-казино в Москве
Сотрудник ГИБДД свел счеты с жизнью из-за ставок в онлайн-казино
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В Москве 36-летний инспектор первого спецбатальона ДПС совершил самоубийство на рабочем месте, его тело обнаружили утром 19 мая, сообщает Mash.
Сотрудник ГИБДД 4 года играл в онлайн-казино, на которое уходили все его деньги. Кроме того, у него были задолженности по кредитам: более 1,2 млн рублей в одном банке и более 210 тыс. рублей в другом.
Инспектор оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своем уходе из жизни онлайн-казино и попросил закрыть его. Также он извинился перед своими коллегами и поблагодарил их.
Еще один подобный случай произошел в начале мая. 38-летний прапорщик из Москвы проиграл квартиру на ставках и покончил с собой.