Инспектор ДПС совершил самоубийство из-за онлайн-казино в Москве

Сотрудник ГИБДД 4 года играл в онлайн-казино, на которое уходили все его деньги. Кроме того, у него были задолженности по кредитам: более 1,2 млн рублей в одном банке и более 210 тыс. рублей в другом.

Инспектор оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своем уходе из жизни онлайн-казино и попросил закрыть его. Также он извинился перед своими коллегами и поблагодарил их.

Еще один подобный случай произошел в начале мая. 38-летний прапорщик из Москвы проиграл квартиру на ставках и покончил с собой.