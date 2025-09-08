Иностранцы пытались украсть 17 кг золота стоимостью более 160 млн рублей

Иностранцы решили незаконно обогатиться и пытались вывезти из Забайкальского края в Амурскую область слитки золота, но им помешали сотрудники полиции. У фигурантов изъяли 17 кг драгоценного металла общей стоимостью более 160 млн рублей, сообщается на официальном канале МВД России .

Первого подозреваемого задержали на станции Могоча, когда тот пытался сесть в пассажирский поезд. У него обнаружили 11 слитков золота. В том же поезде задержали второго иностранца, у него нашли 10 слитков драгоценного металла.

По предварительным данным, в Могоче к мужчинам обратился неизвестный. Он попросил их перевезти несколько килограммов золота в Благовещенск, а также пообещал за «услугу» денежное вознаграждение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о совершении незаконных сделок, связанных с драгоценными металлами, а также их перевозка и хранение в крупном размере. Иностранцев заключили под стражу.

