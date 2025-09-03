Женщина украла телефон у спящего мужчины в отделе полиции на Камчатке

Жительница Камчатского края пришла в полицию пожаловаться на преступление, а в итоге украла у спящего мужчины телефон, сообщает Baza .

Инцидент произошел в городе Елизово. 50-летняя женщина пришла в местный отдел полиции, чтобы заявить об имущественном преступлении. Разобравшись со всеми необходимыми бумагами, она направилась к выходу.

По дороге она заметила телефон, лежавший на столе. Рядом спал владелец смартфона. Женщина украла устройство, сделав вид, что будит мужчину. После этого она вышла из отдела с чужим имуществом в кармане.

Действия местной жительницы попали на камеру видеонаблюдения. В итоге смартфон вернули владельцу, а женщину приговорили к 240 часам обязательных работ.

