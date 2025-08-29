Якуты вынесли около 128 кг золота под одеждой суммой около 668 млн рублей

В Якутии задержаны рабочие, которые вынесли с прииска под одеждой 128 кг золота на сумму около 668 млн рублей, сообщает «Царьград» .

В Баяндаевском районном суде заявили, что данная преступная схема работала с 2023 года. Двое сотрудников месторождения «Урочище Сайлык» крали золото и прятали его под своей одеждой. Накопив уже около 47 килограммов драгоценного металла преступники решили найти покупателей, для чего вовлекли в свою схему третьего человека — доводчика с другого золотого прииска.

Известно, что в январе 2024 года злоумышленники на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado выехали в Иркутск, чтобы продать целую партию золото весом уже в 128 килограмм. Для скрытия груза они воспользовались в специально оборудованном тайнике в газобаллонном оборудовании иномарки. Однако группу все равно поймали правоохранители в селе Баяндай.

На данный момент один из участников дела, бывший доводчик, пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину, в связи с чем получил 4 года условно и штраф на 40 тысяч рублей за краже и незаконном обороте драгметаллов. Решение по остальным участникам будет вынесено позже.