Иностранное грузовое судно село на мель на юге Сахалина
Иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалинской области,сообщили в региональном главке МЧС РФ.
«…южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно», — говорится в сообщении.
На борту находятся двадцать человек экипажа. Отмечается, что медицинская помощь не потребовалась.
Разлива топлива не наблюдается. Решается вопрос о снятии судна с мели.
Ранее сообщалось, что польские власти потребовали убрать танкер «Хатанга», у которого есть связь с РФ, из порта в Гдыне на побережье Балтийского моря.