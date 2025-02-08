сегодня в 23:19

Иностранное грузовое судно село на мель на юге Сахалина

Иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалинской области, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

«…южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно», — говорится в сообщении.

На борту находятся двадцать человек экипажа. Отмечается, что медицинская помощь не потребовалась.

Разлива топлива не наблюдается. Решается вопрос о снятии судна с мели.

Ранее сообщалось, что польские власти потребовали убрать танкер «Хатанга», у которого есть связь с РФ, из порта в Гдыне на побережье Балтийского моря.