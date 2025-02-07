Польша потребовала убрать танкер «Хатанга» из порта в Балтийском море

Польские власти потребовали убрать танкер «Хатанга», у которого есть связь с РФ, из порта в Гдыне на побережье Балтийского моря, сообщает «Царьград» .

Танкер находится на побережье с 2017 года. Решение о том, чтобы его убрать с места стоянки, было принято директором Морского управления в Гдыне.

Данное судно уже выведено из эксплуатации. Танкер может угрожать безопасности судоходства. Руководству польского порта дали три месяца на выполнение этого требования. Еще Морское управление планирует взыскать с судовладельца из РФ убытки, которые порт понес за время пребывания там судна.

«Хатангу» спустили на воду в Швеции в ХХ веке. Она прибыла в польскую Гдыню в 2017 году, а потом там и осталась, потому что не прошла портовый контроль.

По данным ТАСС, танкер принадлежал Мурманскому морскому пароходству до его банкротства.