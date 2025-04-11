Иномарка влетела в остановку в Москве и сбила женщину Происшествия 11 апреля 2025 09:59

Автомобиль Toyota врезался в остановку в районе дома №62 на Дмитровском шоссе в столице, пострадала одна женщина, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением. На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. Ранее массовая авария произошла на Юго-Восточной хорде. На трассе столкнулись три авто. Движение было затруднено на 2,5 км.