Массовая авария на ЮВХ в Москве: движение затруднено на километры
Движение на ЮВХ в Москве затруднено на 2,5 км из-за массовой аварии
Авария с участием трех автомобилей произошла на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве. В результате массового ДТП движение в сторону центра города не осуществляется по одной полосе и затруднено на 2,5 км, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Сведения о наличии пострадавших устанавливаются. Причины и обстоятельства массового автостолкновения пока неизвестны.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы.
Власти советовали водителям объезжать место аварии и проявлять внимательность на дороге.
9 апреля на внешней стороне МКАД также произошла авария с участием отбойника и фуры, которая перевозила еду. На место происшествия вызывали эвакуатор.