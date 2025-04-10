Массовая авария на ЮВХ в Москве: движение затруднено на километры

Авария с участием трех автомобилей произошла на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве. В результате массового ДТП движение в сторону центра города не осуществляется по одной полосе и затруднено на 2,5 км, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.