сегодня в 08:30

Иномарка насмерть сбила пешехода на переходе в Новой Москве

ДТП произошло в ТиНАО столицы, там иномарка насмерть сбила пешехода на переходе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Предварительно, в районе дома №27 на Крутовской улице водитель за рулем Volkswagen наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Ранее на востоке Москвы произошла авария со смертельным исходом. Автомобиль Lada сбил пешехода-нарушителя на пересечении Красноярской и Алтайской улиц.

