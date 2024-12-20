Иномарка насмерть сбила пешехода на юге Москвы

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В столице на улице Москворечье в районе дома 47, корпус 1, водитель за рулем Fiat Ducato сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм на месте трагедии.

Специалисты устанавливают все обстоятельства данной смертельной аварии.

Ранее автобус с детьми из спортшколы Снежинска перевернулся в Челябинской области. Три ребенка травмированы, но несерьезно.