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Автобус с детьми перевернулся в Челябинской области

В Челябинской области произошла авария с участием автобуса, внутри которого находились дети. В результате ДТП транспортное средство перевернулось, сообщает «Подъем» .

В автобусе ехала команда спортивной школы Снежинска. Внутри находились дети 12-13 лет.

ДТП, в результате которого перевернулся автобус, произошло на 69-м км дороги «Миасс-Карабаш-Кыштым». По предварительным данным, никто не погиб.

Также три человека пострадали. Травмы не серьезные. За детьми прислали другой автобус.

Ранее водитель легковушки погиб, столкнувшись с грузовиком в Новой Москве. Он выезжал с второстепенной дороги и не убедился в безопасности маневра.