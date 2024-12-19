Водитель легковушки погиб, столкнувшись с грузовиком в Новой Москве

Легковой автомобиль EXEED столкнулся с грузовиком на шоссе Ракитки в районе СНТ «Анино-2» в Новой Москве. В результате ДТП погиб водитель легковушки, сообщает Госавтоинспекция столицы .

По предварительным данным, водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги. Он не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с грузовиком, двигающимся по главной дороге.

В результате водитель EXEED погиб от полученных травм в машине скорой помощи, когда его везли в больницу. Также пострадали еще два пассажира легковушки, в том числе 12-летний ребенок.

На месте ДТП работают оперативные службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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