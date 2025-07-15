Тридцать новых детских игровых площадок установят в Балашихе в 2025 году
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В Балашихе ежегодно обновляют и устанавливают новые детские и спортивные комплексы. Так, только в этом году в 18 дворах появятся 30 новых детских игровых площадок. Кроме этого, на существующих участках будут заменены на новые 250 игровых элементов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«При выборе территорий в первую очередь ориентируемся на запросы жителей. Для нас главное, чтобы наши дети проводили время на свежем воздухе с удовольствием и в безопасных условиях. На площадках обязательно устанавливаем лавочки, чтобы родители могли спокойно отдыхать и наблюдать за своими детьми. При обустройстве детских зон используем только качественные и современные материалы — всё лучшее для нашего подрастающего поколения», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.
Новые детские игровые комплекты появятся по следующим адресам:
- ул. Гагарина, д. 18,17;
- ул. Майкла Лунна, д. 8;
- ул. Майкла Лунна, д. 3;
- ул. Свердлова, 59, 63;
- ул. Дмитриева, д. 4, 8, 12;
- ул. Кудаковского, д. 9, 11;
- ул. Советская, д. 7а;
- ул. Никольская, рядом с уч. 64.
В микрорайоне Железнодорожный:
- ул. Юбилейная, д. 34;
- ул. Юбилейная д. 4 к 2;
- Саввинское ш., 17, 19, 21, 23а;
- ул. Школьная, д. 2;
- ул. Быковского, д. 16, 18;
- ул. Юбилейная, д. 7;
- ш. Саввинское, д. 4к2.
А также в других микрорайонах:
- мкр. Сакраменто, ул. Мещера, д. 19,21;
- мкр. Кучино, ул. Речная, д. 7, 9, 11, 15;
- мкр. Дзержинского, д. 13, 14;
- дер. Федурново.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.