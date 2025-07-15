Тридцать новых детских игровых площадок установят в Балашихе в 2025 году

В Балашихе ежегодно обновляют и устанавливают новые детские и спортивные комплексы. Так, только в этом году в 18 дворах появятся 30 новых детских игровых площадок. Кроме этого, на существующих участках будут заменены на новые 250 игровых элементов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«При выборе территорий в первую очередь ориентируемся на запросы жителей. Для нас главное, чтобы наши дети проводили время на свежем воздухе с удовольствием и в безопасных условиях. На площадках обязательно устанавливаем лавочки, чтобы родители могли спокойно отдыхать и наблюдать за своими детьми. При обустройстве детских зон используем только качественные и современные материалы — всё лучшее для нашего подрастающего поколения», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Новые детские игровые комплекты появятся по следующим адресам:

ул. Гагарина, д. 18,17;

ул. Майкла Лунна, д. 8;

ул. Майкла Лунна, д. 3;

ул. Свердлова, 59, 63;

ул. Дмитриева, д. 4, 8, 12;

ул. Кудаковского, д. 9, 11;

ул. Советская, д. 7а;

ул. Никольская, рядом с уч. 64.

В микрорайоне Железнодорожный:

ул. Юбилейная, д. 34;

ул. Юбилейная д. 4 к 2;

Саввинское ш., 17, 19, 21, 23а;

ул. Школьная, д. 2;

ул. Быковского, д. 16, 18;

ул. Юбилейная, д. 7;

ш. Саввинское, д. 4к2.

А также в других микрорайонах:

мкр. Сакраменто, ул. Мещера, д. 19,21;

мкр. Кучино, ул. Речная, д. 7, 9, 11, 15;

мкр. Дзержинского, д. 13, 14;

дер. Федурново.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.