Жителей Подмосковья приглашают на вебинары по защите от мошенничества

Жители Московской области могут присоединиться к онлайн-проекту «Перезвони сам» и узнать, как защититься от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Участникам проекта расскажут о возможных схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности, а также о полезных инструментах защиты. Жители могут ознакомиться с вебинарами на тему: «Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле?», «Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?», «Продлите договор обслуживания сим-карты или останетесь без связи. Схема мошенников под видом операторов связи», «Мошенничество в гейминге: как распознать злоумышленников и обезопасить себя в онлайн-играх».

В рамках проекта доступны как очные, так и обучающие онлайн-семинары, на которых слушатели могут задать вопрос экспертам вебинара. Узнать реальные историями из жизни, получить инструкции и советы от экспертов, как защититься от мошенничества можно на сайте проекта.

На портале госуслуг Московской области доступен раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Там любой желающий может узнать о популярных методах мошенничества, скачать памятки по цифровой безопасности, пройти тест и проверить уровень своих цифровых навыков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.