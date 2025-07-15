сегодня в 16:39

Часть фасада из минеральной ваты обрушилась с дома в Москве из-за ливня

У дома на Хорошевском шоссе в столице размокла и отвалилась часть фасада из минеральной ваты, сообщает « Осторожно, Москва ».

Фасад рухнул во время обрушившегося на город тропического ливня. Перед этим рабочие монтировали минераловатные плиты на лицевой стороне дома.

Судя по видео, которые прислали жители дома, оставшийся фасад мокрый и ходит ходуном. Куски облицовки упали на строительные леса.

Плиты из минеральной ваты отвалились сверху дома.

Никто не пострадал. Рабочие в последний момент успели покинуть люльку.

Тропический ливень в столице начался утром. В городе затопило улицы и парковки так, что некоторые машины практически ушли под воду.