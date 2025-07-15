Бабкина призналась, что родители не поддерживали ее стремления стать артисткой

Как призналась певица, она с самого раннего возраста знала, что должна стать звездой, поэтому уже тогда начала стремиться к этому. Более того, Бабкина осознала, что хочет и будет именно петь, когда была еще совсем маленькой.

Однако родители не поддержали девочку и настаивали на том, чтобы она присмотрелась к более серьезной профессии, например, врач или инженер. Но бойкая маленькая Надежда пошла наперекор судьбе, которую готовили для нее родители, отказалась учиться на медика и поступила в музыкальное училище.

Позднее она отучилась в Москве на эстрадного режиссера.

«Я сама для себя определила свою судьбу. Когда человек чувствует, где его сильная сторона, то он не позволит, чтобы другие помешали исполнить мечту. А я хотела петь больше всего на свете, поэтому до сих пор на сцене», — заключила Бабкина.