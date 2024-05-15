Иномарка наехала на бордюр и перевернулась на юго-западе Москвы

На улице Тарусской в Москве водитель на Hyundai не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем машина перевернулась, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В результате ДТП пострадали водитель 1985 года рождения и две пассажирки 1982 и 1983 годов рождения.

Специалисты прокуратуры ЮЗАО контролируют установление всех обстоятельств данной дорожной аварии.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись три дорогие иномарки: итальянский спорткар Ferrari, немецкие BMW и Mercedes. Предварительно, водитель Ferrari выехал на встречку и врезался в Mercedes, который в результате ДТП протаранил стоящий на парковке BMW.