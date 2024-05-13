«Богатое» ДТП: в Петербурге столкнулись 3 машины стоимостью в несколько квартир
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В Санкт-Петербурге произошла автоавария с участием трех премиальных машин — итальянского спорткара Ferrari и двух «немцев», BMW и Mercedes. Кадры «богатого» ДТП распространили пользователи Сети, ставшие свидетелями столкновения, сообщает «Царьград».
Авария, судя по всему, произошла 13 мая на Малой Монетной улице. По предварительным данным, водитель Ferrari, стоимость которой начинается от 25 млн рублей, вырулил на встречку и врезался в едущий Mercedes.
Далее автомобилист второй иномарки не совладал со штурвалом и угодил уже в другую немецкую машину — BMW, которая стояла на парковке.
Свидетели аварии отмечают, что водителю Mercedes удалось отделаться небольшими повреждениями. Однако этого же нельзя сказать про предполагаемого виновника ДТП — у Ferrari оказалась сильно повреждена передняя часть, а машина осталась практически без бампера.