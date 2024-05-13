«Богатое» ДТП: в Петербурге столкнулись 3 машины стоимостью в несколько квартир

В Санкт-Петербурге произошла автоавария с участием трех премиальных машин — итальянского спорткара Ferrari и двух «немцев», BMW и Mercedes. Кадры «богатого» ДТП распространили пользователи Сети, ставшие свидетелями столкновения, сообщает «Царьград» .

Авария, судя по всему, произошла 13 мая на Малой Монетной улице. По предварительным данным, водитель Ferrari, стоимость которой начинается от 25 млн рублей, вырулил на встречку и врезался в едущий Mercedes.

Далее автомобилист второй иномарки не совладал со штурвалом и угодил уже в другую немецкую машину — BMW, которая стояла на парковке.

Свидетели аварии отмечают, что водителю Mercedes удалось отделаться небольшими повреждениями. Однако этого же нельзя сказать про предполагаемого виновника ДТП — у Ferrari оказалась сильно повреждена передняя часть, а машина осталась практически без бампера.