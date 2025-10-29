Индонезийский отель опроверг убийство блогера Позднякова на своей территории

Индонезийский отель Komodo Flores, возле которого, как предполагается, мог быть расстрелян блогер Владислав Поздняков, отрицает убийство россиянина на своей территории, сообщает Baza .

По словам сотрудников гостиницы, никаких громких убийств ни внутри здания, ни на улице рядом с ним не было. Также они утверждают, что постоялец с именем Владислав Поздняков к ним не заселялся.

Персонал даже перепроверил систему бронирования номеров. Ничего связанного с блогером не нашли.

Накануне в Сети появились фотографии, на которых изображено окровавленное тело Позднякова. Сам мужчина с этого времени не появляется в соцсетях.

Посольство России в Индонезии сообщило, что информации о гибели Позднякова нет. При этом многие подписчики блогера считают, что Владислав на самом деле жив, а фотографии с его якобы трупом — это часть пиар-акции.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.