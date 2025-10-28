Baza: блогера Владислава Позднякова расстреляли в Индонезии

Фото с окровавленным телом Позднякова активно распространяются в соцсетях и мессенджерах. Инцидент якобы произошел у отеля Komodo Flores в Индонезии в полдень.

При этом ресурсы лидера «Мужского Государства»* неактивны с 12 часов дня по московскому времени.

В посольстве РФ в Индонезии заявили, что на текущий момент не располагают какой-либо информацией о гибели соотечественника. Местные официальные власти также не сообщали о каких-либо убийствах туристов на острове Комодо.

Многие пользователи также не верят в смерть Позднякова. Они предполагают, что это акция для «прогрева» канала Владислава и привлечения внимания в медиапространстве.

Владислав Поздняков — российский блогер и основатель проекта «Мужское Государство»*. Он пропагандирует традиционные мужские ценности, такие как ответственность, сила и патриотизм. При этом его взгляды часто подвергаются критике за агрессивность и радикальность. У Позднякова есть активное сообщество поклонников, которые поддерживают его взгляды и участвуют в обсуждениях на его платформах.

*межрегиональное интернет-движение «Мужское Государство» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

