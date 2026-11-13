Имитировал жизнь: кто-то оправлял СМС с телефона убитой женщины в Петербурге

Ранее тело женщины обнаружили в чемодане в Северной столице. По подозрению задержан ее сын-подросток.

Последний раз убитую, которая трудилась уборщицей, видели на работе 1 ноября. После пропажи женщины кто-то имитировал ее жизнь с помощью СМС. Сестре такое общение показалось сомнительным, поэтому она пошла в полицию.

Жертва была родом из Узбекистана, она жила на съемной квартире в Парголове вместе с сыном.

По информации полиции, 2 ноября в семье произошел конфликт. В результате подросток задушил женщину, затем вывез ее тело в чемодане и спрятал. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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