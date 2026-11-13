Яблочко и яблонька: Галкин* показал фото с подросшим сыном

Комик Максим Галкин* разместил в своем блоге фото с подросшим сыном. Подписи под снимками он не оставил.

У Галкина* двое детей Лиза и Гарри.

На фотографиях комик с сыном стоят около стены, одеты в одном стиле, у обоих курчавые волосы.

Подписчики восхитились отцом и сыном, отметили их схожесть и назвали очень красивыми.

«Яблочко и яблонька», — написала одна из комментаторов.

* Признан в России физлицом-иноагентом.

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