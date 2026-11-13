Яблочко и яблонька: Галкин* показал фото с подросшим сыном
Фото - © @maxgalkinru
Комик Максим Галкин* разместил в своем блоге фото с подросшим сыном. Подписи под снимками он не оставил.
У Галкина* двое детей Лиза и Гарри.
На фотографиях комик с сыном стоят около стены, одеты в одном стиле, у обоих курчавые волосы.
Подписчики восхитились отцом и сыном, отметили их схожесть и назвали очень красивыми.
«Яблочко и яблонька», — написала одна из комментаторов.
* Признан в России физлицом-иноагентом.
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