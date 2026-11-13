«Я завещание еще не писала»: Волочкова разозлилась из-за вопросов о наследнице

Балерина Анастасия Волочкова вышла из себя после вопросов журналиста о ее сложных отношениях с дочерью Ариадной. Она возмутилась, что девушку называют наследницей знаменитости, сообщает «Звездач» .

«Меня возмущает, когда Ариадну называют не дочерью Анастасии Волочковой, а наследницей. Люди, вы о чем?! Почему вы думаете сразу о моих деньгах, которые должны достаться дочери?» — заявила Волочкова.

По словам звезды, многие уже написали, что она хочет лишить дочь наследства. При этом балерина уточнила, что это абсурд, ведь она еще даже не писала завещания.

«Люди, мне 50 лет, я красивая, стройная, молодая, творческая, я хочу жить долго и счастливо! А это, простите, не д******* распространять такую информацию?» — высказалась балерина.

Она также пригрозила журналисту, что разобьет камеру, если он еще раз к ней приблизится. Волочкова напомнила, что речь идет о ее деньгах, она будет завещать их тому, кому посчитает нужным.

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