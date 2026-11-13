Пианист Эльмар Сафаралиев выступит в Звенигородском манеже

Концерт Эльмара Сафаралиева «Джазовый калейдоскоп» пройдет 21 ноября в 19:00 в манеже Звенигородского государственного музея-заповедника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Эльмар Сафаралиев представит в Звенигородском государственном музее-заповеднике программу, объединяющую классическую традицию и джазовую импровизацию. Концерт пройдет 21 ноября в пространстве манежа.

В программу войдут джазовые произведения от истоков жанра до композиций 2000-х годов, музыка из кинофильмов, известные советские и зарубежные эстрадные мелодии в авторских аранжировках.

Пианист сыграет на старинном рояле, который ранее принадлежал Юлии Марковне Гитис — пианистке и преподавателю Музыкального училища имени Октябрьской революции, ныне Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке.

Перед концертом посетители смогут по специальной цене побывать на экспресс-экскурсии по выставке «Малевич. Простые фигуры». Экскурсия начнется в 18:00, концерт — в 19:00. Возрастная категория — 6+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.

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