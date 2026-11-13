До 10 тыс за 1 кг: россияне закупаются модной «зеленой икрой» из Азии

Экзотическая водоросль — каулерпа — покоряет российский рынок. Цены на полезный азиатский продукт доходят до 6-10 тысяч рублей за 1 килограмм, но россияне все равно массово скупают его, сообщает URA.RU .

Каулерпа линзовидная — это съедобная морская водоросль. Иногда ее называют «зеленой икрой» или «виноградом моря» из-за своей формы. Каулерпу выращивают в Японии, Таиланде, на Филиппинах. В Россию она попадает в свежем виде в вакуумных упаковках в собственном соку или слегка подсоленном растворе.

По словам профессора базовой кафедры индустрии качества РЭУ имени Плеханова Людмилы Елисеевой, водоросль относят к продукту с высокой питательной ценностью: белок, йод, витамины, омега-3, при этом «зеленая икра» очень низкокалорийная. Россияне скупают каулерпу с целью укрепить иммунитет в межсезонье.

Готовят «морской виноград» по следующей схеме: промывают один-два раза в холодной воде, не замачивая дольше пары минут — иначе «виноградинки» теряют вкус и лопаются. Подают холодной вместе с соевым соусом, васаби, рисом. Хранить водоросль можно только в холодильнике, так как у нее короткий срок годности.

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