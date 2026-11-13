«Горки Ленинские» представили выставочные планы на 2027 год

Музей-заповедник «Горки Ленинские» запланировал на 2027 год 12 стационарных выставок и три выездных проекта в регионах России. Программу представил в Минкультуры России директор музея Евгений Сарамуд, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа охватит историю России XX века, усадьбы и музея. По словам Евгения Сарамуда, проекты рассчитаны на широкую аудиторию с акцентом на молодежь, а часть материалов покажут впервые.

К 110-летию революции подготовят выставку «Великая российская революция 1917–1922 гг.». Два ее блока посвятят революционным преобразованиям и трагедии Гражданской войны.

В июне к 880-летию Москвы откроют «Подмосковную Атлантиду» с археологическими находками из поселений камнедобытчиков и каменотесов в низовьях Пахры. Тогда же выставка «Мастер и его школа» представит живопись и графику архитектора Ивана Жолтовского из музейной коллекции и частных собраний.

Проект «Геометрия духа» к 40-летию научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина» продолжит выставку «Мечта. Пространство возможного». Чертежи, схемы и эскизы раскроют параллели храмового зодчества и архитектуры модерна.

Цикл «Гости кремлевского мечтателя» объединит «Музыку сфер» об истоках электронной музыки, Льве Термене и поддержке его изобретения Лениным, «Личного капиталиста Ленина» об Арманде Хаммере и «Фантаста и филистера» о Герберте Уэллсе.

«Проблемы воспитания» расскажут о новаторстве в образовании, «Музыка дома» — о вкусах семьи Ульяновых и коллекции из 395 нотных тетрадей. Валерию Брюсову посвятят «Огненного ангела в эпоху революции».

С Институтом мозга Российского центра неврологии и нейронаук планируют «Проект бессмертия». Выставку о Коминтерне подготовят совместно с музеями, архивами, научными организациями и студентами. Работы учеников Школы акварели Сергея Андрияки покажут на выставке «Солнечный день в Горках».

Выездные выставки примут Яндекс Музей, Музейный комплекс в Разливе, музей-заповедник «Шушенское», Ленинский мемориал и музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.