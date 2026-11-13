Медики Сергиево-Посадской больницы выиграли турнир по Counter-Strike 2

В онлайн-турнире по Counter-Strike 2 участвовали команды Щелковской, Коломенской и Сергиево-Посадской больниц. В этом командном тактическом шутере победителя определяют по числу выигранных раундов.

Идея соревнований возникла на профсоюзном мероприятии. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом деревни Федорцово Алексей Артамонов и председатель молодежного совета Луховицкой больницы Илья Садовников выяснили, что оба увлекаются компьютерными играми. Сначала рассматривали Dota, но выбрали CS2, у которой оказалось больше сторонников. Артамонов организовал турнир при поддержке руководства Сергиево-Посадской больницы.

«Киберспорт способствует развитию реакции, четкости движений, тактики и скорости мышления», — отметил Алексей Артамонов.

Пять игроков команды-победителя неделю отрабатывали тактику и взаимодействие, согласуя тренировки с рабочими сменами. По словам фельдшера отделения неотложной медицинской помощи Даниила Полякова, напряженный матч на трех картах длился полтора часа, а счет был практически равным.

«Самым сложным было собрать команду и согласовать графики тренировок, но мы упорно тренировались всю неделю. Я высоко оцениваю вклад каждого участника: нам удалось достичь полного взаимопонимания. Эта победа — заслуга каждого игрока», — рассказал Даниил Поляков.

Специалисты советуют относиться к киберспорту как к хобби, соблюдать меру и делать перерывы от цифровых устройств. Игровой опыт, как и работа медиков, требует умения сплачивать команду, поддерживать коллег, находить подход к людям и удерживать большой объем информации.

22 ноября команда больницы выступит на турнире по Dota 2. Уже зарегистрированы четыре команды медицинских учреждений. При подготовке организаторы учтут недочеты предыдущих соревнований.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.